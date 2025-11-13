Jake Paul har funnet sin neste bokserival etter den avbrutte kampen mot "drittsekken" Gervonta Davis

HQ

Jake Paul, youtuberen som ble profesjonell bokser i 2020, og som slo Mike Tyson for ett år siden, har planlagt sin neste boksekamp, etter at kampen mot Gervonta Davis, som ble annonsert i fjor sommer, ble avlyst på grunn av et sivilt søksmål fra hans tidligere partner mot Davis for voldelig oppførsel, mishandling og kidnapping. Paul kalte Davis for "et omvandrende menneskelig søppel" og "kvinnemishandler", og ba om unnskyldning til bokserne på underkortet for det avlyste arrangementet, som var ventet i november.

Hans neste rival blir Anthony Joshua, den 36 år gamle briten, to ganger tungvektsmester, og det vil skje før utgangen av året, forventet 19. eller 26. desember i Miami, og Netflix vil nok en gang streame det over hele verden, noe som kunngjøres på mandag.

Joshua, som ikke har kjempet siden et nederlag på KO mot Daniel Dubois i september 2024, ble valgt som en rask erstatning for fortsatt å ha en kamp før utgangen av året i Netflix. Ifølge flere kilder, som The Guardian, er Most Valuable Productions, Pauls selskap, og Netflix i ferd med å fullføre detaljene for kampen. Hvis den blir bekreftet, vil Paul møte en mer erfaren bokser (28-4, 25 KO), og vinner av en gullmedalje i supertungvekt ved OL i London i 2012.