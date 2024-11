Jake Pauls boksepromotor benekter at Mike Tyson-kampen var rigget: "Det er naivt og en fornærmelse"

HQ

Most Valuable Promotions (MVP), boksepromoteringen Jake Paul grunnla i 2021 (som blant annet har vært medarrangør av de svært vellykkede kampene mellom Katie Taylor og Amanda Serrano), har kommet med en uttalelse etter den endeløse kritikken mot kampen mellom Jake Paul og Mike Tyson.

Kampen, som Paul vant med enstemmig avgjørelse, har blitt gransket av fans som mener at den var rigget til fordel for youtuberen. MVP har sendt ut en uttalelse der de sier at dette er "feilaktige og grunnløse påstander som undergraver integriteten til Paul vs. Tyson".

"Rigging av en profesjonell boksekamp er en føderal forbrytelse i USA. Paul vs. Tyson var en profesjonell kamp, godkjent av Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR). Begge bokserne var i god tro og gjorde sitt beste for å vinne kampen. Det fantes absolutt ingen restriksjoner - verken kontraktsmessige eller andre - rundt noen av bokserne.".

"Trash talk og spekulasjoner er vanlig i idrett, og idrettsutøvere og arrangører må tåle meningsløse kommentarer, vitser og meninger. Men å antyde noe annet enn full innsats fra disse bokserne er ikke bare naivt, men også en fornærmelse mot det arbeidet de legger ned i håndverket sitt og mot selve sporten.

Nakisa Bidarian, medstifter av MVP, legger til at "dette er ikke første gang Jake Paul har møtt ubegrunnet skepsis eller direkte vantro som profesjonell idrettsutøver", og mener at dette tilbakeslaget faktisk er "et kompliment til ham".

Mistanken om en rigget kamp er ikke den eneste kontroversen rundt kampen. Netflix står overfor et gruppesøksmål fra abonnenter som ikke kunne se kampen på grunn av strømmeproblemer, og som krever erstatning og hevder at Netflix visste at de ikke var forberedt på live-arrangementer, men likevel fortsatte.