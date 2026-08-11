Jakob Ingebrigtsen sikrer seg enda en gullmedalje i EM, få måneder etter operasjonen

HQ

Jakob Ingebrigtsen overrasket alle med et utrolig comeback i 5 000-meterløpet under EM i friidrett mandag, da han passerte tyskeren Florian Bremm i sluttspurten og sikret seg gullmedaljen. Dermed er han fortsatt ubeseiret i EM (utendørs) siden 2018. Ingebrigtsen fullførte på 13 minutter og 15,29 sekunder, mens Bremm fullførte på 3:15,60 og franskmannen Etienne Daguinos endte på tredjeplass med tiden 13:16,09.

Nordmannen har vunnet gull i alle kategoriene han har konkurrert i – 5000 m, 3000 m og 1500 m – i alle innendørs- og utendørs-EM siden 2018 (med unntak av en andreplass på 3000 m ved innendørs-EM i 2019).

I år var det spesielt bemerkelsesverdig, siden det var hans første løp på nesten et år: ved VM i Tokyo i september i fjor endte Ingebrigsten på 10. plass på 5000 m (og åttende på 1500 m) før han gjennomgikk en akillesseneoperasjon i februar. Han hadde bare seks ukers trening før det nåværende EM i Birmingham, men det var nok for den mest suksessrike europeiske friidrettsutøveren gjennom tidene.

«Å komme tilbake fra det aller dypeste bunnpunktet og bli europamester igjen betyr alt for meg. Ikke engang jeg trodde det kunne skje da jeg kom hit. Først da det var 600 meter igjen, visste jeg at jeg ville vinne», sa nordmannen.

Ingebrigtsen skal deretter løpe 1500 meter på den nest siste dagen av mesterskapet, lørdag 15. august.