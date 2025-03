Jakob Ingebrigtsen vitner i rettssaken mot faren, som er tiltalt for mishandling og fysisk vold

HQ

Jakob Ingebrigtsen har blitt en av de mest kjente idrettsutøverne i Norge og verden over, takket være spektakulære prestasjoner under OL i Paris 2024 (gull på 5000 meter), Tokyo 2020 (gull på 1500 meter) og sist helg to gull i innendørs-VM i Nanjing.

Men også privatlivet har vært et samtaleemne de siste årene, da Jakob, sammen med sine brødre og friidrettsutøverne Flip og Henrik, i oktober 2023 anmeldte sin far og tidligere trener Gjert for aggresjon, kontroll og fysisk vold mot Jakob og søsteren Ingrid. Saken sjokkerte Norge, ettersom familien Ingebrigtsen hadde vært svært kjent i mange år - et realityprogram, Team Ingebrigtsen, som gikk fra 2016 til 2021, og som viste livet til Jakob og hans brødre og far, og hvordan de håndterte familie- og idrettslivet.

Men i 2022 sluttet Gjert som trener, og kort tid senere ble det klart hvorfor: Jakob og brødrene var lei av farens overgrep, som holdt dem i en konstant tilstand av frykt, kontrollerte alle aspekter ved livene deres, inkludert personlige forhold, og utøvde fysisk vold.

Rettssaken mot Gjert startet mandag, og den 59 år gamle faren og treneren erklærte seg ikke skyldig i anklagene - noe som kan koste ham seks års fengsel.

I retten tirsdag sa Jakob at han ikke kunne huske et eneste godt minne fra barndommen, at faren en gang sparket ham i magen da han var åtte år, og at han forsøkte å få ham til å bryte kontakten med kjæresten, som han til slutt giftet seg med i 2023 - Gjert var ikke invitert -. "Han hadde mye frykt og usikkerhet i seg, noe som ble til sinne og aggresjon mot dem rundt ham", forklarte Jakob, via AFP.

Onsdag skal Jakobs søster Ingrid (18) vitne. Hun måtte bo i fosterhjem etter å ha blitt utsatt for fornærmelser og slag i ansiktet fra faren.