Jakten fortsetter i 2027 med Monster Hunter Wilds: Ascendance

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En av de første kunngjøringene som kom under denne doble State of Play-sesjonen i forkant av Tokyo Game Show, kom fra Capcom, som ga et innblikk i sin neste store utvidelse til Monster Hunter Wilds, med tittelen Ascendance.

I den nye videoen så vi at birollefigurene som fulgte oss gjennom hele hovedspillet, er tilbake, i tillegg til noen nye ansikter, mens de forbudte landene står overfor en ny trussel: en eldgammel drage som angriper uten forvarsel – selve legemliggjørelsen av storm og ødeleggelse.

Vi har også sett at denne trusselen kanskje ikke er den eneste som setter jegernes samfunn og regionens innfødte innbyggere i fare, ettersom det ser ut til at det dukker opp noen nye, unaturlige monstre fra likene til andre dyr.

Uansett må vi fortsatt vente en stund på denne DLC-en, da utgivelsen av «Monster Hunter Wilds: Ascendance» er utsatt til 2027.

Er du klar til å dra ut på jakt igjen?