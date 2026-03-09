Jakten på hemmeligheter i spill har likhetstrekk med pornografi, ifølge Shigeru Miyamoto

HQ

Det har ikke vært mye kontrovers rundt Shigeru Miyamoto opp gjennom årene. Skaperen av Mario (og Zelda, blant mange andre) er kjent som en supersjarmerende og rampete japansk gentleman som har arbeidet for å fremme spillmediet i nesten 50 år. Og ... vi har egentlig ingen kontroverser å by på i dag heller, ettersom Miyamoto fortsatt er en av bransjens mest elskede personligheter.

Når det er sagt, gjør Insider Gaming nå oppmerksom på et gammelt intervju med Miyamoto fra 1989 i Gamer Handbook, som nå har blitt oversatt av Shmupulations. Der trekker han en parallell som i det minste fikk oss til å heve litt på øyenbrynene når han snakker om interaktivitet i spillverdenen kontra filmer og bøker, og hvordan alt til syvende og sist er underholdning :

"Ja, jeg tror ting blir mye mer interessante når vi slutter å kalle dem spill og begynner å se på dem som underholdning. På den annen side kan du si at en god film eller en god bok også er et "spill" ... men de er passive, mens datamaskinen alene er interaktiv. Så innenfor den bredere underholdningsverdenen har du denne spesifikke kategorien av interaktiv underholdning, og dataspill er bare én del av den."

Så langt, så bra, men så trekker han en linje mellom jakten på hemmeligheter i spill og pornografi, og argumenterer for at det finnes likheter i hvordan de fungerer :

"Når pornografien eskalerer, går den til slutt over i det groteske. Jeg tror verdenen av 'skjulte hemmeligheter' i spill nesten har nådd det samme groteske nivået. Det har nådd et punkt der det ikke lenger kan måles med sunn fornuft. Det er bare folk som kjeder seg og leter etter sterkere og sterkere stimulering. Vi har møtt en vegg. Når man er kommet til et punkt der man ikke har noe annet valg enn å satse på det groteske, må man begynne å tenke på nye måter å bruke mediet på."

Vi antar at Miyamoto ville formulert seg litt annerledes i dag, men vi forstår likevel hva han mener, og til syvende og sist er det et dokument fra en annen tid. Senere i intervjuet avslutter han talen med å si at han ikke er bekymret og ønsker å fortsette å prøve å innovere, og oppsummerer det på en måte som føles som om han virkelig har levd etter :

"Vel, så lenge det finnes folk som er villige til å leke, og vi fortsetter å skape, vil det fortsette å dukke opp nye ting."