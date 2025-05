Jakten på sannheten begynner i juni i Prime Videos We Were Liars

Prime Video Prime Video har presentert en første smakebit på en ny mysteriethrillerserie som de har til hensikt å debutere i juni. Serien, som går under navnet We Were Liars, er en adaptasjon av E. Lockharts roman som dreier seg om en ung gruppe rike sosietetsmennesker som får sitt luksusliv knust når en merkelig ulykke gjør det klart at et medlem av gruppen skjuler hemmeligheter.

Serien har premiere på strømmetjenesten 18. juni, og har Emily Alyn Lind i hovedrollen sammen med Shubham Maheshwari, Esther McGregor, Joseph Zada, Caitlin FitzGerald, Mamie Gummer, Candice King, Rahul Kohli og David Morse.

We Were Liars har premiere om rundt seks uker, og du kan se traileren for serien nedenfor, samt lese hele sammendraget:

"We Were Liars følger Cadence Sinclair Eastman og hennes tett sammensveisede indre sirkel, kalt Liars, under deres sommereskapader på bestefarens private øy i New England. Sinclair-familien er amerikanske kongelige - kjent for sitt gode utseende, sine gamle penger og misunnelsesverdige bånd - men etter at en mystisk ulykke forandrer Cadences liv for alltid, ser det ut til at alle, inkludert hennes elskede Liars, har noe å skjule."