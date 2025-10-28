Jamaica ventes å bli rammet av den sterkeste stormen i moderne historie i løpet av de neste timene

HQ

I løpet av de neste timene vil det karibiske landet Jamaica bli rystet av en storm som ikke ligner noe vi har sett i nyere tid. Ifølge BBC News vil orkanen Melissa, som den er kjent som, gå i land på øyas sørlige kyst.

Stormen regnes som den sterkeste i moderne historie, med vindhastigheter på hele 295 km/t, noe som er enda kraftigere enn orkanen Katrina da den gikk i land på sørkysten av USA i 2005.

Orkanen Melissa regnes som årets kraftigste storm så langt, og den kommer til å bli spesielt ødeleggende for Jamaica ettersom den vil treffe landet direkte, og siden den beveger seg sakte, vil den forårsake enorme skader i en lengre periode.

Det antas at stormen vil nå Jamaicas kyster i løpet av et par timer, før den gradvis vil avta i styrke og bevege seg videre mot Cuba, før den deretter setter kursen ut i Atlanterhavet. Ifølge de første prognosene vil stormen også føre med seg opptil 30 centimeter regn, og det er sannsynlig at stormflo og intense oversvømmelser vil sette varige spor i landet, særlig i de fattigste og mest utsatte områdene.