Jamaicansk fotballklubb rammes av reiserestriksjoner i USA: Ti spillere nektes innreise til CONCACAF Champions Cup

HQ

De strenge reiserestriksjonene til USA som Donald Trump har innført, har skapt store problemer for den jamaicanske klubben Mount Pleasant F.A., som onsdag skal spille åttendedelsfinale i CONCACAF Champions Cup mot LA Galaxy i Los Angeles, i den største fotballturneringen for klubblag i Nord- og Mellom-Amerika. Ti spillere har blitt nektet visum, og får ikke lov til å spille kampen, og må dermed spille returoppgjøret i utslagsrunden neste uke på Jamaica.

"Vi ønsker ikke bare å møte opp til kampen, vi ønsker å være i stand til å konkurrere, men vi får ikke muligheten til å være på vårt beste", klaget Paul Christie, sportsdirektør i Mount Pleasant, i et intervju med Jamaica Observer torsdag. Til tross for at den jamaicanske klubben, som ble grunnlagt for bare ti år siden, har appellert til fotballforbundet i regionen, må den benytte seg av aspiranter, "syv eller åtte akademi-barn, inkludert de som representerte Jamaica i Concacaf U20-kvalifiseringen".

Dette betyr at de vil spille med en alvorlig ulempe mot LA Galaxy, en av de største klubbene i MLS, som har vunnet MLS Cup fem ganger, inkludert i 2024. LA Galaxy vant også CONCACAF Champions Cup i 2000, selv om konkurransen nesten hver gang er vunnet av en meksikansk klubb.

Det ble ikke bekreftet hvilke spillere som ble nektet visum til USA, men flere av spillerne på laget er haitianere, som står på listen over land med delvis innreiseforbud til USA. Landet bekreftet at de vil gjøre et unntak for de haitiske spillerne som deltar i VM neste sommer, men utvidet ikke unntaket til å gjelde klubbturneringen, noe som berører ti spillere i den jamaicanske klubben Mount Pleasant.