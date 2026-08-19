Jamal Musiala avslører nevrologisk funksjonssvikt etter å ha kollapset to ganger på banen

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Jamal Musiala, den tyske midtbanespilleren fra Bayern München, har bekreftet at han har fått diagnosen en nevrologisk lidelse, som kan «virke skremmende», men sier at den er lett å behandle og er svært optimistisk. Musiala kollapset to ganger på fire dager under vennskapskamper: først i en 3–1-seier over Leipzig på lørdag og på tirsdag under en 4–2-seier i en vennskapskamp mot Heidenheim, da han trengte medisinsk hjelp og ble hjulpet av banen.

På Instagram skrev 23-åringen at han har blitt «diagnostisert med midlertidige, korte, men lett behandlbare fraværsanfall, som skyldes en nevrologisk dysfunksjon.»

«Jeg vet at dette kan virke skremmende ved første øyekast – men for meg er det for øyeblikket bare en del av hverdagen min. Jeg får utmerket medisinsk behandling og er veldig optimistisk. FC Bayern, familien min og vennene mine står alltid ved min side og støtter meg på denne reisen. Han la til at det ikke foreligger noen ytterligere helserisiko, og at han har fått klarsignal fra nevrologene til å fortsette å spille.

«Alt i alt har jeg en veldig god følelse og er på rett spor. Det som hjelper meg mest på denne veien, er å fortsette å jakte på seire og titler sammen med laget mitt og deres fantastiske støtte.»

Jamal Musiala tilbrakte det meste av sesongen 2025/26 på sidelinjen, mens han kom seg etter en alvorlig skade under klubb-VM i juli 2025 – et brudd i fibula samt en forvridning og et brudd i ankelen. Han ble imidlertid tatt ut til Tysklands VM-tropp og scoret et mål i en 7–1-seier over Curaçao, selv om Tyskland ble slått ut før utslagsrundene.