James Blunt vil endre navnet sitt til et forslag fra kommunen hvis albumet hans topper hitlistene

I det som kan gå inn i historien som et av de mest geniale, men samtidig tåpelig modige markedsføringsstunts, har sangeren James Blunt lovet fansen sin at hvis de kan bidra til å skyte 20-årsjubileumsversjonen av albumet Back to Bedlam til topps på hitlistene og se det bli nr. 1, vil han lovlig endre navnet sitt til det som blir det mest populære navneforslaget i samfunnet.

Det bekrefter Blunt i et innlegg på X: "Vil du ødelegge livet mitt? Jeg bytter navn på lovlig vis hvis "Back to Bedlam" 20th Anniversary Edition blir nr. 1. Kommenter navneforslagene dine nedenfor, og den mest likte kommentaren vinner."

Siden den gang har samfunnet delt massevis av flotte navnealternativer, fra "Blames Junt" til "Princess Consuela Banana Hammock" til "Rough Shag" og til og med "Itsy Bitsy Teeny Weeny Pop Star Four Chord Song Machiney", og ærlig talt virker alle disse som bedre navn enn James Blunt, så la oss alle gjøre vårt for å få kjære, gamle James tilbake til toppen av hitlistene.

Dette er en annonse:

Albumet lanseres 11. oktober, så husk å laste det ned og gi det en lytt når det slippes neste uke, og ikke glem å dele navneforslaget ditt også!