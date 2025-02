James Bond er bokstavelig talt låst i kampen om navnebroren sin

HQ

Bond, James Bond. Alle kjenner frasen og navnet til den generasjonsomspennende superspionen, men til tross for det er det noen der ute som mener at 007s navn ikke blir brukt korrekt. The Guardian har rapportert om et nytt krav som har blitt utstedt av en Dubai-basert, europeisk eid eiendomsutvikler som tar kampen mot produksjonsselskapet Eon for rett og slett ikke å utnytte James Bond-navnet kommersielt.

Eiendomsfirmaet eies av den østerrikske forretningsmannen Josef Kleindienst, og målet til firmaet er for tiden å bygge et luksusresort til 5 milliarder dollar på fem menneskeskapte øyer utenfor kysten av Dubai. Kravet er innlevert under tittelen "cancellation action based on non-use", og tanken er at til tross for James Bonds globale anerkjennelse, ser vi ikke at varemerket brukes på riktig måte i vare- og tjenesteavdelingen, det være seg elektronisk publisering, designbruk i restauranter, cocktaillounger og overnattingssteder, for bilmodeller, dataprogrammer og elektroniske bøker, med mer.

Det er uklart når eller om det vil komme noe vesentlig ut av dette kravet, men det sies at det ble innlevert i slutten av januar, og at Eon fortsatt er i ferd med å bygge opp sitt forsvar i et forsøk på å beskytte James Bond-navnet, som inkluderer en rekke varemerker, som; "James Bond 007", "James Bond: World of Espionage", "Bond, James Bond", "James Bond Special Agent 007", og rett og slett "James Bond" også.

Dette er en annonse: