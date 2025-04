James Bond, Jurassic World, Tilbake til fremtiden, men ingen Harry Potter eller Nintendo: spådde attraksjoner i Universal Studios UK

HQ

Universal har endelig bekreftet at en ny temapark åpner på britisk jord. Planene for Universal Studios Great Britain ble kunngjort for over ett år siden, i Bedford, halvannen time nord for London, og det ble gjennomført spørreundersøkelser blant lokalbefolkningen for å se hva de syntes om ideen om å være vertskap for en fornøyelsespark som kunne tiltrekke seg millioner av besøkende hver dag. Og 92 % av innbyggerne uttrykte tydeligvis støtte.

Derfor har den britiske regjeringen bekreftet at temaparken vil bli en realitet, og statsminister Keir Starmer kunngjorde det offentlig, selv om byggingen ikke forventes å starte før i 2026, i påvente av endelige godkjenninger fra regjeringen (noe som ser ut til å være garantert) og en estimert åpningsdato i 2031.

Anlegget vil omfatte et hotell med 500 rom, butikksoner og en temapark, og det første konseptbildet ble offentliggjort i dag. Og selv om det ikke er endelig, og det skjuler navn og spesifikke funksjoner, er fansen allerede i gang med å forutsi hvilke temaområder og forlystelser som vil inngå.

Og sjokkerende nok ingen Super Nintendo Land eller Wizarding World of Harry Potter.

Forlystelsene og områdene som er ventet til Universal Studios Great Britain

Universal har ikke bekreftet hvilke IP-er fra deres filmer som vil dukke opp i parken. Den britiske statsministeren Keir Starmer snakket om å "vise frem store britiske kreasjoner til verden" og nevnte "ting som James Bond, Paddington Bear, dette er ting som Harry Potter". Men på konseptgrafikken er det ingen tegn til Galtvort-slottet, landemerket til andre Universal-temaparker i Hollywood, Florida og Japan, og heller ikke den nye Harry Potter-forlystelsen som åpner neste måned på Epic Universe i Orlando, basert på Magidepartementet.

I stedet har fansen allerede begynt å ha teorier, og dette er kanskje det mest sannsynlige scenariet vi har sett: De tre største områdene vil være viet Jurassic World, Minions og Tilbake til fremtiden. Et mindre område ser ut til å være dedikert til IP-er for barn, så fansen diskuterer DreamWorks IP-er som Trolls, eller kanskje noe mer britisk som Paddington.

Så ser det ut til at et annet lite område med en mørk tur ser ut til å være tema for Shrek (fans sier å ha gjenkjent tavernaen), selv om noen har håp om at det er dedikert til Ringenes Herre, noe som ville være ganske sjokkerende.

Til slutt, et vannstuntshow i utkanten av parken ser ut som det klassiske Waterworld-stuntshowet som finnes i andre Universal-parker, selv om noen fans håper det er noe nytt, kanskje relatert til James Bond.