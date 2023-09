James Bond kommer til Apple Arcade

Hvis du noen gang har følt at mobilspillmarkedet har manglet James Bond-spill, har vi gode nyheter til deg. Utgiveren Tilting Point har kunngjort at de har gått sammen med MGM om å lage en mobiltittel kalt Cypher 007, et spionasjespill der Bond møter Blofeld, sjefen for Spectre, i et forsøk på å gjøre 007 til dobbeltagent.

Vi får vite at spillet vil ta for seg 60 år med spionasje, og at spillerne vil få et gjensyn med noen av Bonds mest ikoniske øyeblikk og steder. I tillegg ser det ut til at spillets gameplay vil omfatte innsamling av informasjon, avdekking av hemmeligheter og nivåer fulle av hindringer, fiender og mål som blir stadig mer utfordrende etter hvert som spilleren avanserer.

Du vil kunne spille Cypher 007 så snart som 29. september, men haken er at spillet bare vil være tilgjengelig på iOS-enheter via Apple Arcade.