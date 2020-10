James Bond: No Time to Die utsettes til april

Du ser på Annonser

Ikke engang fire uker har gått siden vi fikk en ny trailer fra James Bond: No Time to Die som gjorde det klart at filmen fortsatt skulle komme på kinoer i november. Vel, ting endrer seg raskt.

MGM og Universal kan bekrefte at James Bond: No Time to Die nå har blitt utsatt til den 2. april neste år siden de ønsker at hele verden skal få oppleve filmen samtidig. Dermed må vi altså vente nesten seks måneder lenger enn det sist var forhåpninger om.