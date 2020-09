James Bond: No Time to Die-trailer forsikrer action og november-premiere

Du ser på Annonser

Den 4. mars slengte James Bond: No Time to Die seg på utsettelsestoget som følge av pandemien, og vi ble dermed fortalt å vente til november. En god del filmer har sett seg nødt til å tåle en rekke utsettelser, men det virker som om Bond ikke har tenkt å dø to ganger.

For nå har vi fått en ny trailer fra No Time to Die fylt med action, drama og intriger, samt en bekreftelse på at filmen fortsatt vil komme en gang i november.