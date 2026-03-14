James Bond-parodiserien Bait debuterer på Prime Video i slutten av måneden

Tidligere i år omtalte vi det første glimtet av komedieserien Bait, en serie som utforsker hvordan en stort sett ukjent og liten skuespiller klarer å få sitt livs rolle ved å bli castet som den neste James Bond. Serien tar for seg motreaksjonene han får fra fansen, noen av dem urettferdig og rasistisk motivert, og hvordan dette påvirker ham som person og også hans familie og venner.

Den første smakebiten av serien leverte lovende komedie, og nå har vi fått et nytt eksempel på hva som er i vente i form av en egen trailer som også viser når Bait kommer på Prime Video.

Serien starter 25. mars, og for å se hvordan Riz Ahmed passer inn i rollen som Bond, en rolle han virkelig tidligere har blitt foreslått for, kan du se traileren nedenfor. Kommer du til å sjekke ut Bait om noen uker?