James Bond-produsent om fremtiden: "Karakteren må moderniseres

HQ

Vi er mange som gleder oss til neste film med den britiske superagenten i hovedrollen, og spenningen og spekulasjonene om hvem som faktisk får sjansen til å ta over etter Daniel Craig er til å ta og føle på. En diskusjon som har blitt noe politisk ladet, men som produsent Barbara Broccoli etter eget utsagn holder seg langt unna.

Hun og teamet hennes er tilsynelatende enige om at Bond skal være en mann, men helst omgitt av sterke kvinner. I et nytt intervju med The Guardian snakket Broccoli om hvordan de vil gå videre.

Dessverre ser det ut til at ventetiden på den neste Bond-filmen blir lang, for ifølge det hun sa i intervjuet, har arbeidet ikke engang begynt ennå. Broccoli var imidlertid klar på at karakteren må moderniseres nok en gang.

"Jeg går tilbake til GoldenEye da alle sa 'den kalde krigen er over, muren er over, Bond er død, det er ikke behov for Bond, hele verden er i fred, og nå er det ingen skurker' - og jammen tok de feil!", sa hun og la til at modernisering er nødvendig når en ny skuespiller spiller rollen.

Broccoli fortsatte med å snakke om Craigs versjon av Bond og hvordan de klarte å gå dypere følelsesmessig enn noen gang før med ham.

"Daniel ga oss muligheten til å utvinne karakterens følelsesliv ... og verden var også klar for det. Jeg tror disse filmene gjenspeiler tiden de befinner seg i, og det ligger en stor, stor vei foran oss når vi skal finne opp den på nytt for neste kapittel, og vi har ikke engang begynt på det."

Til slutt kommenterte hun også ryktene om mulige spin-offs, noe de tilsynelatende ikke er det minste interessert i.

"Vi lager Bond-filmene for det store kinolerretet, og alt ved Bond-filmene er for at publikum over hele verden skal se dem i det formatet, så vi har ikke ønsket å lage TV."

Vil du se en mer klassisk eller moderne James Bond i neste film?