James Bond vil ikke være en "drapsmaskin" i 007 First Light

Vi vet fortsatt ikke hvem som skal spille James Bond i den neste filmen, selv om Sydney Sweeney ryktes å være aktuell for rollen som Bond-jente. Uansett får vi glede av et nytt 007-eventyr neste år, når den danske utvikleren IO Interactives 007 First Light slippes, der vi får møte en litt yngre versjon av den elskede agenten.

Og ifølge et intervju med VGC har utviklerne fått ganske frie tøyler i skapelsen, men det var likevel noen begrensninger. IO Interactive franchisedirektør, Jonathan Lacaille, avslører at MGM hadde ett hovedønske, nemlig "ikke gjør ham til en drapsmaskin". Kort sagt, vi skal ikke forvente at Bond går rundt og meier ned folk kontinuerlig. Lacaille konkluderer :

"De har vurdert alle ideene vi har hatt. Det var ikke mange massive nei eller noe sånt. Det var alltid mer sånn: "Ja, men vi kan gjøre det på denne måten, eller ..." Så det har alltid vært et veldig godt samarbeid, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger, fordi de har jobbet med serien så lenge, så det var flott å ha dem så involvert i prosjektet, ikke sant? Jeg er sikker på at det var en morsom tur for dem også."

007 First Light har så langt blitt bekreftet å komme til PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X. Det skal lanseres i 2026, men dessverre vet vi ikke mer enn det ennå.