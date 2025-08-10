James Cameron advarer mot en Terminator-lignende apokalypse

HQ

Er kunstig intelligens en frelser eller en ulv i fåreklær? Det kommer an på hvem du spør, men James Cameron advarer nå om at hvis kunstig intelligens integreres i våpen og krigføring, er det en alvorlig risiko for at det kan føre til dommedag - en dystopisk fremtid ikke ulik den som er skildret i hans egne Terminator-filmer. I et intervju med Rolling Stone sa filmskaperen :

"Jeg tror det fortsatt er en fare for en Terminator-lignende apokalypse der man kombinerer kunstig intelligens med våpensystemer, til og med opp til atomvåpensystemer, kjernefysisk motangrep og alt det der. Fordi operasjonsområdet er så raskt, og beslutningsvinduene er så raske, ville det kreve en superintelligens for å kunne behandle det, og kanskje vil vi være smarte og beholde et menneske i loopen."

Med andre ord kan tempoet og presisjonen i beslutningstakingen i fremtidige kriger kreve en superintelligens - men menneskelig overvåking vil fortsatt være avgjørende for å unngå katastrofer.

Samtidig bruker Cameron AI i sin egen filmproduksjon og sitter i styret i Stability AI. Han ser på teknologien som en måte å redusere kostnadene til spesialeffekter uten å erstatte menneskelige arbeidere. Han er også skeptisk til at AI virkelig kan erstatte manusforfattere, siden menneskelige opplevelser og følelser ikke kan replikeres av en algoritme.

Så hva tenker du om menneskehetens fremtid parallelt med den eksplosive veksten av AI?