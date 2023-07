James Cameron advarer mot faren ved kunstig intelligens

James Cameron har uttalt seg om kunstig intelligens, og han mener den er en trussel mot menneskehetens fremtid.

HQ

I en samtale med CTV News snakket Cameron om de som har kommet med uttalelser til regjeringer og teknologiselskaper om bekymring for kunstig intelligens. "Jeg deler absolutt deres bekymring ", sa han. "Jeg advarte dere i 1984, og dere hørte ikke etter."

"Jeg tror den største faren er at AI blir et våpen. Jeg tror at vi kommer til å havne i det som tilsvarer et atomvåpenkappløp med AI, og hvis vi ikke bygger det, kommer de andre helt sikkert til å bygge det, og da vil det eskalere. Du kan se for deg en AI i en krigsskueplass, hvor det hele utkjempes av datamaskiner i et tempo som gjør at mennesker ikke lenger kan gripe inn, og du har ingen mulighet til å deeskalere."



AI skaper stadig flere overskrifter, spesielt i Hollywood, der det er en viktig årsak til at skuespillere og manusforfattere streiker. Ikke bare får de ikke rettferdig kompensasjon for arbeidet sitt, men mindre skuespillere og forfattere risikerer også å bli arbeidsledige på grunn av kunstig intelligens, ettersom studioene vil skanne bildene deres og bruke dem for alltid uten samtykke eller betaling.