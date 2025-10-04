James Cameron: "Avatars fremtid avhenger av Fire & Ashs suksess"

HQ

James Cameron har åpent uttalt at Avatar-franchisens fremtid avhenger av hvor godt den kommende filmen, Avatar: Fire & Ash, gjør det kommersielt. I et intervju med Variety understreket han at filmen må tjene store penger for at serien skal kunne fortsette - ellers blir det kanskje ikke flere oppfølgere.

Under samtalen bemerket Cameron at Fire & Ash mest sannsynlig vil være lønnsom, men spørsmålet er om den vil være lønnsom nok til å rettferdiggjøre flere deler. Han var tydelig på at fremtiden til Avatar 4 og 5 langt fra er garantert, selv om han gjerne vil fortsette å utvide universet.

Cameron sammenlignet filmprosessen med "et bankettmåltid som serveres til et globalt publikum - til billettpriser som knapt skiller seg fra mindre, mye billigere produksjoner". De økonomiske forventningene er enorme, og de enorme kostnadene forbundet med Avatar må generere en proporsjonal avkastning.

Cameron forsikrer imidlertid fansen om at Avatar: Fire & Ash er designet for å levere en skikkelig avslutning - ikke en cliffhanger - selv om døren fortsatt står åpen for fremtidige prosjekter.

Den første Avatar spilte inn nesten 3 milliarder dollar, og oppfølgeren, The Way of Water, gjorde det også sterkt med rundt 2,3 milliarder dollar på verdensbasis. Og ifølge Cameron er det slike tall som skal til for å rettferdiggjøre at Pandora holdes i live på det store lerretet.

Avatar: Fire & Ash er klar til å komme på kino den 17. desember, og hvorvidt sagaen fortsetter, vil helt og holdent avhenge av hvordan publikum reagerer.

Tror du det kommer flere Avatar-filmer?