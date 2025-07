James Cameron avslører hvorfor han adapterer The Devils

James Cameron ser ut til å ha fått litt av en ny giv i det siste. Etter å ha sett ut til å være låst på Pandora til han er godt opp i åttiårene, har Cameron kunngjort at han skal lage to filmer basert på bøker, hvorav den ene er en filmatisering av Joe Abercrombies The Devils.

I et intervju med Empire avslørte Cameron at han rett og slett måtte kjøpe rettighetene til filmatiseringen etter å ha lest boken. "Det er helt sprøtt. Hele greia er helt sprø. Jeg leste bokstavelig talt deler av boken høyt for min kone Suzy," sa han. "Og så gikk det opp for meg: 'Jeg liker denne boken så godt at jeg bare burde kjøpe den'."

The Devils kommer definitivt til å bli en annerledes film enn Cameron har laget tidligere, og ikke bare på grunn av varulver, pirater, kjøttspisende alver og mye mer. "Den har ikke den samme samvittigheten som Avatar, men jeg vet ikke om det er en dårlig ting. [Hiroshima er en film du gjør fordi du må. The Devils er en film du gjør for moro skyld", sa Cameron.

The Devils er for tiden under arbeid samtidig med Avatar 4 og 5. Cameron jobber dessuten med å bringe det faglitterære verket Ghosts of Hiroshima av Charles Pellegrino til det store lerretet.