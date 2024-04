James Cameron: "David Lynchs Dune-filmatisering var en skuffelse"

HQ

Når vi snakker om Dune -filmer antar minst 99 % at vi sikter til Denis Villeneuves to mesterverk: Dune fra 2021 og årets Dune: Part Two. Men faktum er at det allerede i 1984 ble laget en Dune-film med David Lynch som både manusforfatter og regissør.

Sistnevnte floppet imidlertid, og Lynch selv vil ikke vedkjenne seg filmen i ettertid og har til og med forsøkt å få navnet sitt vekk fra produksjonen, men mange fans synes likevel den var veldig bra, og den regnes som en kultklassiker. En som imidlertid ikke er imponert, er James Cameron (Terminator, Aliens, Avatar), som nylig kritiserte David Lynch-filmen i et intervju med Le Figaro:

"David Lynchs filmatisering var skuffende. Den manglet kraften i Herberts roman. Villeneuves filmer er mye mer overbevisende. Karakterene er skissert, de er veldig identifiserbare. Det er ren filmkunst. Jeg snakker jevnlig med Denis, filmskaper til filmskaper. Vi tar opp samtalene våre, akkurat som Trufaut og Hitchcock."

Villeneuve er for tiden i full gang med den tredje filmen Dune, som ennå ikke har fått bekreftet noe lanseringsår. Men er du enig med Cameron, eller er du blant dem som fortsatt mener at Lynchs tolkning bød på noe helt spesielt?

Takk, World of Reel.