James Cameron er klar til å gå videre fra Avatar

HQ

Det ser ut til at James Cameron begynner å bli litt lei av utenomjordiske jungler og veldig høye, blå mennesker. Når Avatar: Fire & Ash bringer folk tilbake til Pandora denne helgen, ser det ut til at vi er ved et avgjørende øyeblikk for franchisen, ettersom regissøren diskuterer om han skal trekke seg tilbake.

I et intervju med The Hollywood Reporter sa Cameron at han er klar til å legge Avatar bak seg. "Dette kan være den siste. Det er bare ett [ubesvart spørsmål] i historien," sa han. "Vi kan oppleve at lanseringen av Avatar 3 viser hvor redusert filmopplevelsen er i disse dager, eller vi kan oppleve at den viser at den er like sterk som den noen gang har vært - men bare for visse typer filmer. Det er et myntkast akkurat nå."

"Jeg føler at jeg står ved et slags veiskille. Vil jeg at den skal bli en kjempesuksess - noe som nesten tvinger meg til å fortsette og lage to Avatar-filmer til? Eller vil jeg at den skal feile akkurat nok til at jeg kan rettferdiggjøre å gjøre noe annet?" fortsatte han.

Selv om Avatar 4 og 5 får grønt lys, er Cameron interessert i å jobbe med andre prosjekter. Han har en filmatisering av The Devils på gang sammen med forfatteren Joe Abercrombie, og han har også Ghosts of Hiroshima-filmen på gang. Noen Cameron-fans beklager at han har tilbrakt flere tiår av sitt liv i Pandora, og det virker som om Cameron er klar for å prøve ut nye verdener til en forandring.