James Cameron forlater USA for godt: "Alle går i strupen på hverandre"

James Cameron har kunngjort at han har forlatt USA for godt, og oppgir New Zealands håndtering av Covid-19-pandemien som en viktig faktor. I en samtale med Stuff og i et nylig intervju på In Depth med Graham Bensinger, sa Avatar-regissøren at flyttingen var "for hans mentale helse", og at hans newzealandske statsborgerskap er "nært forestående".

Cameron, som filmet store deler av sin siste Avatar-film i New Zealand, berømmet landets pandemiske respons. "New Zealand hadde eliminert viruset fullstendig, to ganger", sa han. "Selv da det kom tilbake i mutert form, holdt den høye vaksinasjonsraten på 98 % det under kontroll." Han sammenlignet dette med USA, der vaksinasjonsraten var langt lavere og politisk splittelse hindret responsen.

Cameron beskrev livet i USA under Donald Trumps presidentskap som "som å se en bilulykke om og om igjen", og kritiserte den ekstreme polariseringen og manglende respekt for vitenskap. "Hvor vil du helst bo?" spurte han. "Et sted som faktisk tror på vitenskapen og er tilregnelig, eller et sted der alle går i strupen på hverandre?"

Cameron og kona hadde eid en gård på New Zealand siden 2011, men bestemte seg først for å gjøre flyttingen permanent etter pandemien. Hans avgang gjenspeiler en bredere trend med Hollywood-kjendiser som flytter til utlandet, og personer som George Clooney, Jim Jarmusch, Ellen DeGeneres og Rosie O'Donnell oppgir politiske og sosiale bekymringer som motivasjon.