James Cameron har et uannonsert Terminator-prosjekt på gang

James Cameron er kanskje 69 år gammel, men det hindrer ikke den kanadiske regissøren i å fylle fremtiden sin med massevis av jobber. Regissøren av Avatar serien har annonsert at han vil vende tilbake til Terminator franchisen i fremtiden for et helt hemmelig prosjekt.

I en samtale med The Hollywood Reporter, da han ble spurt om Netflixs Terminator Zero anime, avslørte Cameron: "Jeg jobber med mine egne Terminator-greier akkurat nå. Det har ingenting med det å gjøre."

THR spurte Cameron om ytterligere detaljer, noe han bare avviste ved å legge til: "Det er fullstendig hemmeligstemplet. Jeg vil ikke måtte sende ut en potensielt farlig robotagent hvis du skulle snakke om det, selv ikke i ettertid."

Det er uklart om dette blir en fullverdig del av den sagnomsuste serien, eller om det i stedet blir en spinoff, men uansett ser det ut til at Cameron vil ta en pause fra Pandora på et eller annet tidspunkt for å besøke en apokalyptisk jord.