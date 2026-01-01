James Cameron kritiserer Alien 3: "Den dummeste jævla greia"

HQ

I en samtale med Aliens-stjernen Michael Biehn beskrev James Cameron den tredje Alien-filmen og dens beslutning om å ta livet av flere viktige karakterer som Newt og Hicks i ganske harde ordelag.

Disse to var fanfavoritter, og Cameron mener at ved ikke å kunne inkludere dem, ødela man også mye av den emosjonelle tyngden i den tredje filmen.

Cameron sa at:

<em>"Jeg syntes det var det dummeste som fantes. Så du bygger opp en masse goodwill rundt karakterene Hicks, Newt og Bishop, og så er det første de gjør i neste film å drepe dem alle sammen, ikke sant? Veldig smarte karer, og erstatter dem med en gjeng jævla fanger som du hater. Og vil se dø. Veldig smart."

Dette er ikke første gang Cameron kritiserer Alien-filmene, og han har ved flere anledninger åpent stilt spørsmål ved andre deler av serien. Han støttet til og med Neill Blomkamps ideer om en alternativ Alien-oppfølger som hoppet helt over Alien 3. Se intervjuet nedenfor.