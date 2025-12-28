James Cameron: Matt Damon ble aldri tilbudt en rolle i Avatar

HQ

James Cameron har nå satt en stopper for en av de mest seiglivede mytene i Hollywood. I et nytt intervju med The Hollywood Reporter avviser han påstanden om at Matt Damon ble tilbudt en rolle i den første Avatar, og dermed takket nei til en betydelig sum penger.

"Han ble aldri tilbudt rollen"

Damon har tidligere uttalt (i intervjuer tilbake til 2019) at han ble tilbudt rollen som Jake Sully i originalen fra 2009 - sammen med utrolige ti prosent av filmens bruttoinntekter - men Cameron hevder at det aldri forelå et formelt tilbud. Samtalen forble på planleggingsstadiet, ettersom Damon allerede var forpliktet til The Bourne Ultimatum.

Cameron forstår heller ikke hvor Damon har fått tallet "ti prosent av bruttoinntektene" fra, og sier :

"Hvis det var det han mente var det som skulle til for at han skulle gjøre Avatar, så ville det ikke ha skjedd. Tro meg på det"

Til slutt gikk rollen til Sam Worthington, og Avatar ble tidenes mest innbringende film. Og det var det.