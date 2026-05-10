James Cameron og Disney saksøkt for angivelig å ha brukt skuespillerinnens bilde uten tillatelse i skapelsen av Avatar

James Cameron og The Walt Disney Company blir saksøkt for uautorisert bruk av skuespillerinnen Q'orianka Kilchers bilde uten hennes viten og samtykke. Det hevdes at et bilde av skuespilleren ble brukt av Camerons designteam da han skapte Avatar som grunnlag for Zoe Saldanas rollefigur Neytiri.

I klagen, som Variety har fått tilgang til, hevder urfolksskuespilleren at Cameron i en alder av 14 år hentet ut ansiktstrekkene hennes fra et fotografi for å lage grunnlaget for Neytiri. "Saksøkeren har aldri samtykket til at de saksøkte bruker hennes likhet, verken i Avatar eller i noe relatert produkt eller markedsføring," heter det i rettsdokumentet.

Kilchers bilde skal ha blitt brukt i produksjonsskisser, 3D-maquetter, digitale modeller og ble distribuert til flere VFX-studioer. "Det Cameron gjorde var ikke inspirasjon, det var utvinning. Han tok de unike biometriske ansiktstrekkene til en 14 år gammel urbefolkningsjente, kjørte dem gjennom en industriell produksjonsprosess og genererte milliarder av dollar i fortjeneste uten å spørre henne om lov en eneste gang. Det er ikke filmskaping. Det er tyveri", sier Arnold P. Peter, Kilchers hovedadvokat.

I innleveringen sier Kilcher også at da hun møtte Cameron første gang, fikk hun en innrammet utskrift av en skisse han hadde laget, med en notis som sa at hennes skjønnhet var hans "tidlige inspirasjon for Neytiri". Disney og Cameron har ennå ikke kommentert søksmålet.