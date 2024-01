James Cameron om innspillingen av Titanic: "Vi brukte korte statister for å få settet til å se større ut"

HQ

James Cameron sparte ikke på noe da han laget det som skulle bli en av historiens mest suksessrike filmer. Modelleringen av RMS Titanic og effektene rundt den var riktignok en av de største utfordringene Cameron hadde stått overfor i løpet av sin lange karriere.

Det betyr imidlertid ikke at han tillot seg å bruke triks og snarveier der det var mulig. Noe regissøren fortalte mer om i et intervju med LA Times i forbindelse med den nylig utgitte 4K-versjonen av filmen - der han innrømmer at de blant annet brukte kortvokste statister for å få alt til å se større ut enn det faktisk var.

"Vi castet bare kortvokste statister for å få settet til å se større ut... Alle som var høyere enn 1,80, castet vi ikke. Det er som om vi fikk en ekstra million dollar ut av castingen."

Har du sett den nye 4K-utgivelsen av Titanic, og hva synes du om den?