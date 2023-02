James Cameron sammenligner seg med Peter Jackson og J.R.R Tolkien

HQ

Det er ganske vanskelig å argumentere mot James Camerons storhet i filmbransjen, og med tre av de mest innbringende filmene gjennom tidene under beltet har han all grunn til å strekke seg litt lenger. Noe han også benyttet anledningen til å gjøre i et nylig Time-intervju hvor han sammenlignet seg selv og Avatar med J.R.R Tolkien og The Lord of the Rings-trilogien. Ikke bare filmene med andre ord, men også bøkene.

"Jeg prøvde å gjøre en simulering av, OK, jeg er Peter Jackson som lager The Lord of the Rings bortsett fra at The Lord of the Rings ikke eksisterer ennå, så jeg må gå være Tolkien og lage The Lord of the Rings, og så kan jeg gå være Peter Jackson.

Litt frekk og ambisiøs. Men jeg adapterte ikke noen store pantheon av bøker som eksisterte. Jeg måtte gjøre det selv.

Cameron har aldri vært kjent som en beskjeden fyr, og nå griper han altså muligheten til å sammenligne seg med en av tidenes mest populære forfattere også...Har han en rett til det?