James Cameron skal filmatisere Joe Abercrombies The Devils

James Cameron ser ut til å droppe Pandora. I det minste vil han gjøre det for en liten stund, slik at han kan filmatisere fantasyforfatteren Joe Abercrombies roman The Devils.

HQ

Cameron kunngjorde oppkjøpet av The Devils av selskapet hans Lightstorm Entertainment via Facebook. "Jeg har elsket Joes forfatterskap i årevis, og har satt pris på hver eneste nye bok jeg har lest, gjennom hele den episke syklusen av First Law-bøkene, spesielt Best Served Cold (LOVE IT!) og Age of Madness-trilogien. Men den friske verdenen og karakterene i The Devils fikk meg til slutt til å kjøpe en av bøkene hans og samarbeide med ham om å filmatisere den," sier Cameron.

Den anerkjente regissøren uttalte også at Abercrombie vil hjelpe til med å skrive manuset til The Devils. Romanen ble utgitt i forrige måned, og følger en gruppe monstre som får i oppgave å redde Europa fra en pest av kjøttspisende alver. Flere bøker er planlagt utgitt som en del av en trilogi.