James Cameron til kritikerne av 4K-versjonen av Aliens: "De må flytte ut av kjelleren til moren sin"

HQ

De nylig 4K-restaurerte Aliens og True Lies har møtt en del kritikk fra fans over hele verden. Hovedsakelig på grunn av hvor mye av den naturlige grynigheten som ser ut til å ha blitt skrubbet bort. Noe som også skjedde da Terminator 2 ble beæret med en 4K-utgivelse for en håndfull år siden, og fikk kritikk allerede da.

James Cameron har imidlertid fått nok av kritikken og delte noen velvalgte ord i et intervju med The Hollywood Reporter der han sa følgende :

"Når folk begynner å anmelde kornstrukturen din, må de flytte ut av mammas kjeller og møte noen. Ikke sant? Jeg mener det"

Deretter fortsatte han med å forklare hvordan han og teamet hans vet hva de driver med.

"Jeg mener, kødder du med meg? Jeg har et flott team som gjør overføringene. Jeg gjør alt arbeidet med farger og tetthet. Jeg ser på hvert eneste bilde, hver eneste frame, og så blir den endelige overføringen gjort av en fyr som har vært med meg [i årevis]. Alle 'Avatar'-filmene er gjort på den måten. Alt er gjort på den måten."

Det som fikk begeret til å renne over for Cameron var et innlegg på X fra HD Report der de analyserte og sammenlignet filmkornet mellom den på blu-ray og den nylig utgitte 4k-versjonen.

På hvilken side står du i denne debatten, er du enig med Cameron?