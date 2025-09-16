James Cameron lager ny Terminator-film, men sliter med å skrive den

Terminatorer, Skynet, alt virket så langt unna da Arnold red rundt og ba om klær, støvler og motorsykkel til en fyr. Men vi lever i AI-tidsalderen nå, som så mange teknologibrødre er opptatt av å fortelle oss, noe som kan gjøre det litt vanskelig å skrive en film om AI. I hvert fall hvis du er James Cameron.

I et intervju med CNN (via The Playlist) avslørte Cameron at han utvikler en ny Terminator-film, ved siden av sitt neste Avatar-prosjekt og en film som skildrer hendelsene i Hiroshima. Cameron kan imidlertid ikke helt sette fingeren på en historie for filmen.

"Jeg er på et punkt akkurat nå der jeg har vanskelig for å skrive science fiction. Jeg har fått i oppgave å skrive en ny Terminator-historie. Jeg har ikke klart å komme i gang med den særlig langt fordi jeg ikke vet hva jeg skal si som ikke blir overkjørt av virkelige hendelser," sier han. "Vi lever i en science fiction-tid akkurat nå."

Det er ikke sagt noe om hvordan denne nye filmen vil passe inn i Terminator-universet, men det virker som Cameron ikke er helt sikker på det heller. Ryktene om en reboot har versert en stund, men før Cameron vet hvordan han skal gjenskape historien om den onde AI-en igjen, kommer vi ikke til å få se noe til denne nye Terminator-filmen.