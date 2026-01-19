James Cameron: "Vi må finne ut hvordan vi kan lage Avatar-filmene rimeligere"

HQ

Avatar: Fire & Ash Avatar-filmen har ikke vært den samme forbløffende store suksessen som de to filmene før den, for selv om filmen har tjent inn over 1,3 milliarder dollar på billettkontoret, er det 1 milliard dollar mindre enn forgjengeren og mindre enn halvparten av de totale inntektene fra den opprinnelige filmen. Inntektene den har generert er ikke noe å kimse av, med Avatar 3 som en av de største filmene gjennom tidene, men regissør James Cameron mener likevel det er grunn til å være bekymret.

I en samtale med den taiwanske publikasjonen TVBS News bemerket den ikoniske filmskaperen at han må finne ut hvordan han kan lage Avatar filmer på en mer kostnadseffektiv måte hvis han ønsker å fortsette å lage kapitler i serien.

"Her er saken: Filmindustrien er deprimert akkurat nå. Avatar 3 kostet mye penger. Vi må gjøre det bra for å kunne fortsette. Vi må gjøre det bra, og vi må finne ut hvordan vi kan lage Avatar-filmene rimeligere for å kunne fortsette."

Med 1,3 milliarder dollar i omsetning er Avatar: Fire and Ash sannsynligvis en stor kommersiell suksess, men dette endrer ikke det faktum at filmen også var astronomisk dyr med et ryktet budsjett på et sted mellom 350 og 400 millioner dollar, uten å inkludere markedsføringskostnader og lignende.

Med tanke på at Fire and Ash har hatt mindre inntekter enn sine forgjengere, tror du Cameron gjør rett i å være bekymret for Avatars fremtid?