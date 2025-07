James Gunn: "Adria Arjonab ville vært en flott Wonder Woman"

Da Peter Safran og James Gunn presenterte planene for det nye DC-filmuniverset, som egentlig begynner 11. juli med premieren på Superman, var det én ikonisk figur som manglet: Wonder Woman.

HQ

Nylig ble det avslørt at Gunn ikke har glemt heltinnen og for tiden jobber med en kommende film. Men hvem vil ta på seg karakteren etter Gal Gadot? Det er tross alt ikke superenkelt å finne noen som er mer skapt for rollen enn den 178 centimeter høye, ekstremt veltrente og tidligere israelske soldaten.

Nylig ble det spekulert i om Adria Arjona (som sist spilte Bix Caleen i begge sesongene av Andor) kunne ha fått rollen etter at det ble lagt merke til at James Gunn plutselig begynte å følge henne på Instagram. I et intervju med Extra ble Gunn spurt om dette, og svarte:

"Jeg følger Adria på Instagram, men alle kom ut [og sa]: 'Han fulgte henne nettopp, det betyr at hun er Wonder Woman'."

Når det er sagt, innrømmet Gunn, som har jobbet med både Arjona og Peter Safran tidligere i The Belko Experiment, at hun ville ha passet godt til rollen :

"Hun ville forresten vært en flott Wonder Woman."

Det er selvfølgelig ikke noe bevis på noe som helst, men vi kan i det minste si at dette er første gang Gunn eksplisitt har sagt at noen ville passe godt til Wonder Woman etter at det ble bekreftet at han jobber med en ny film. At han også kjenner henne fra før, kan også øke sjansene.

Men ... uavhengig av disse spekulasjonene. Hva tror du? Har Gunn rett i at Adria Arjona ville være en god Wonder Woman?

Tinseltown / Shutterstock.com

Tinseltown / Shutterstock.com