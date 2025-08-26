James Gunn antyder at vi kanskje får se Blue Beetle i Peacemaker: Sesong 2

HQ

Selv etter at det ble klart at det tidligere DC-universet, kjent som DCEU, ville bli lagt ned, ble det fortsatt lansert filmer som The Flash og Blue Beetle. Statusen til disse filmene var noe uklar, ettersom det var vanskelig å avgjøre om de ble ansett som helt, delvis eller ikke kanon i det hele tatt, spesielt med tanke på at James Gunn og Peter Safran da hadde tatt på seg rollene som DC-filmsjefer.

Så hva er avtalen? Får vi se Blue Beetle (spilt av Cobra Kai-stjernen Xolo Maridueña) igjen, kanskje i Peacemaker: Sesong 2? Akkurat det spørsmålet ble stilt i et IMBD-intervju med James Gunn, og svaret var faktisk overraskende håpefullt :

"Vel, du vet, jeg vil ikke si at du ikke har flaks."

Vi kan bare spekulere i hva dette vage svaret betyr, men det er i hvert fall ikke et definitivt nei. Blue Beetle kan være på vei inn i DCU, men om det faktisk er tilfelle gjenstår å se.