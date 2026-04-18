James Gunn avkrefter ryktene rundt Maxima-castingen i Superman: Man of Tomorrow

HQ

Nylig begynte det å svirre et rykte om at James Gunn utforsket mulighetene for å hente inn enten Adria Arjona, Ella Purnell eller Marisa Abela som Maxima i den kommende Superman: Man of Tomorrow, en trio av alternativer som førte til mange overskrifter. Den opprinnelige historien ble avslørt av The Hollywood Reporter og fikk raskt vind i seilene, men den var tydeligvis langt fra sannheten.

Vi sier dette ettersom Gunn siden har tatt til tråder for å snakke om dette ryktet og helt stengt det ned. DC Studios co-head honcho bemerket at rapporten var "bullshit" og at selv om han kjenner Arjona takket være å jobbe på The Belko Experiment sammen, har han "aldri møtt" verken Purnell eller Abela.

Så kanskje vi ikke skal forvente å se noen av disse tre skuespillerinnene i den kommende oppfølgeren. Det denne avkreftelsen imidlertid gjør, er at døren igjen står åpen for Arjona til å bli Wonder Woman, noe Gunn tidligere har snakket om som en "flott" passform.