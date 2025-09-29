James Gunn avslører at Creature Commandos-karakter får DCU live-action debut

HQ

Etter at Peacemaker avslørte en av de største vendingene i nyere tid i den nyeste episoden har James Gunn snakket om hvordan den nazi-ledede jorden Chris befinner seg på oppsto, og hvilke fremtidige implikasjoner det kan få for DCUs fremtid.

I en samtale med Entertainment Weekly ble Gunn spurt om en jord full av nazister kan føre til introduksjonen av en av våre favorittnazistmordere i G.I. Robot fra Creature Commandos. "Svaret på det spørsmålet, som kommer til å være det eneste alle kommer til å snakke om i dette intervjuet, er ja, men ikke nødvendigvis når du tror du kommer til å se ham. Så ikke nødvendigvis i Peacemaker sesong 2," sa Gunn.

Gunn snakket også om avsløringen av nazi-vridningen, og hvordan den kan og kanskje ikke kan ha blitt påvirket av virkelige hendelser. "Det er klart at det har vært flere nynazistiske hvite supremacister i forkant av vår kultur, mer enn tidligere, så det har definitivt hatt en viss effekt på meg. Men jeg tenker ikke på det på den måten. Jeg kommer egentlig fra et sted der jeg forteller historier, og hva som er Christopher Smiths reise," forklarte han.

"Det handler om disse karakterene og deres forhold til hverandre, og hva som er deres skjebne som vennegjeng. For meg er det kjernen i sesongen, og hva Peacemaker må lære om seg selv gjennom denne veldig forskrudde reisen."

Så, ingen G.I. Robot for nå, men vi kan forestille oss at det kommer til å bli noen kommende nazistiske konflikter når Peacemaker prøver å unnslippe sitt nye univers i episodene som kommer.