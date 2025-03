James Gunn avslører den ekstremt korte forhandlingen før Jason Momoa fikk rollen som Lobo

HQ

Allerede før James Gunn og Peter Safran begynte å presentere sine planer for det nye DCU, var det mange som håpet at Jason Momoa skulle få rollen som Lobo, dels fordi han gjentatte ganger har sagt at han elsker karakteren, og dels fordi han er så lik at det er vanskelig å tro at det vil bli noe annet enn bra.

Nå avslører James Gunn via Bluesky at det aldri var den minste tvil fra hans side. Da det ble bestemt at Gunn skulle ta over DCs filmunivers, sendte Momoa en tekstmelding og skrev rett og slett "Fucking Lobo". Gunn forsto umiddelbart hva det dreide seg om og ga ham mer eller mindre rollen på flekken i en snudd tekstmelding :

"Dude, jeg har sagt at du burde være Lobo i årevis. Jeg lyver ikke."

Neste år får vi se Momoa som Lobo i den kommende filmen Supergirl: World of Tomorrow. Forhåpentligvis får han også prøve seg i sin egen film senere, for vi sier definitivt ikke nei til verken mer Lobo eller Momoa.