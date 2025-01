James Gunn avslører hvorfor The Suicide Squad ikke er kanon i DCU

Mens vi fortsatt venter på live-action-debuten til James Gunns DCU med Superman denne sommeren, ble DC-fansen allerede introdusert for hvordan et filmunivers fra Gunn kunne se ut i The Suicide Squad.

Filmen fra 2021 tok den forferdelige Suicide Squad fra 2016 og gjorde noe flott ut av den, men til tross for dens konsistens med resten av Gunns kommende univers, er The Suicide Squad ikke kanon. I et innlegg på Bluesky presiserte Gunn at det bare er Creature Commandos og fremover som er ren kanon.

"Bare [Creature Commandos] fremover er ren kanon; Peacemaker er nesten helt i samsvar med den kanonen bortsett fra Justice League," skrev Gunn. "The Suicide Squad har mange konsistenser, men jeg tenker på det som et ufullkomment minne."

Akkurat som i Guardians of the Galaxy, beviste Gunn i The Suicide Squad at han har det som skal til for å gjøre en gjeng elskelige raringer til noen av de beste tegneseriefigurene som finnes. Vi må bare vente og se hvordan han håndterer en allerede elsket karakter som Superman.