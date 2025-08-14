James Gunn avslører offisielt Superman Sagaen

HQ

James Gunn har kunngjort at han utvikler det han kaller Superman Sagaen, og han har allerede tatt store skritt mot å jobbe med den neste filmen.

I en samtale med The Hollywood Reporter på Peacemaker-premieren sa Gunn at han forhåpentligvis vil gå i gang med produksjonen ganske snart. "Jeg er allerede ferdig med behandlingen av den neste historien i det jeg vil kalle Superman Sagaen. Treatmentet er ferdig, det vil si et veldig, veldig gjennomarbeidet treatment. Jeg jobber med det, og forhåpentligvis går jeg i produksjon med det i løpet av kort tid," sier han.

Superman Filmen kom ut i juli i år, men det ser ut til at Gunn ikke kaster bort tiden med å utvikle den neste historien for den sentrale pilaren i DCU. Akkurat nå er det neste fokuset for universet Peacemaker, som Gunn også sa henger sammen med Superman og andre DCU-prosjekter.

"Det er en stor del, definitivt Superman fører direkte inn i Peacemaker; det bør bemerkes at dette er for voksne, ikke for barn, men Superman fører inn i denne serien, og så har vi oppbyggingen av resten av DCU i denne sesongen av Peacemaker, det er utrolig viktig," la han til.

Peacemaker sesong 2 kommer den 21. august.