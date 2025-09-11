James Gunn avslører at Supergirl-stjernen kan være hans beste valg noen gang

HQ

James Gunn liker å fremheve stjernene sine og dele rosende ord om skuespillerne han jobber med. Dette var alltid tilfelle med Guardians of the Galaxy -filmene, der han ofte snakker om sin beundring for Chris Pratt, Dave Bautista og mange av de andre skuespillerne. Han har også vært rask med å kommentere mange av sine DC Universe-castingvalg, som John Cena, som han stadig roser for sin innsats som Peacemaker. Men hvem av disse stjernene er hans favorittvalg hittil?

Ingen, faktisk. Under en opptreden på The Howard Stern Show avslører Gunn sitt beste castingvalg hittil, og det er faktisk en stjerne som vi vil få se mye mer til neste år, selv om hun allerede har debutert i DC Universe.

Vi snakker om Milly Alcock, som skal være DCUs Supergirl. Hun skal spille hovedrollen i 2026-filmen, som også vil ha Jason Momoa i Lobo, og Gunn har nylig snakket om valget av Alcock, og la til følgende.

"Milly Alcock, som spiller Supergirl, er kanskje den beste castingen jeg noensinne har gjort i hele mitt liv. Jeg synes hun er helt fantastisk i denne filmen."

Vi får se om Gunns lovord står til troende neste år, da Supergirl har premiere på kino 26. juni 2026.