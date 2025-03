James Gunn avviser ryktene om Daniel Radcliffe som Clayface

HQ

Det har den siste tiden vært mange spekulasjoner rundt Daniel Radcliffe og hvorvidt han er aktuell for rollen som skurken Clayface i en kommende DC-film. James Gunn selv har imidlertid avvist disse som falske rykter, samtidig som han presiserer at prosjektet fortsatt er i en veldig tidlig fase, der castingprosessen ikke engang har begynt.

"Som vi bekreftet her om dagen, er vi i ferd med å inngå en avtale med James om å regissere. Fordi vi ikke har en regissør ennå, har vi ikke engang startet castingprosessen. Daniel er flott, men vi har absolutt ikke snakket med eller vurdert ham. Så dette er 100 % usant."

Dette er ikke første gang Radcliffe har vært gjenstand for slike spekulasjoner og rykter. Han har tidligere blitt ryktet å være Marvels neste Wolverine, en påstand skuespilleren gjentatte ganger har benektet - selv om han også har uttrykt at han er dypt smigret over entusiasmen fra fansen.

Gunn understreket også at Radcliffe utvilsomt er en fantastisk skuespiller, men at det ikke har vært noen samtaler eller diskusjoner om ham for rollen som Clayface, og at slike rykter er "100% falske".

Kunne du se Radcliffe i rollen som Clayface?