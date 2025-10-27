James Gunn bekrefter at det jobbes med Waller-manuset

HQ

Den andre sesongen av Peacemaker ble nylig avsluttet, og ifølge seriens skaper og DC-sjef James Gunn ser det ut til å være den siste, i hvert fall i overskuelig fremtid. Når det er sagt, har vi ikke sett det siste av verken Peacemaker eller vennene hans fra serien.

Tvert imot har Gunn flere ganger sagt at de vil være viktige fremover, noe som antakelig inkluderer den kommende Superman-oppfølgeren Man of Tomorrow (det er allerede bekreftet at slutten vil lede opp til den filmen - og nå som vi har sett den, kan vi forestille oss hvorfor). Et annet eksempel er den kommende serien Waller, som er tett sammenvevd med Peacemakers historie.

Tanken var at den skulle ha blitt utgitt før den andre sesongen av Peacemaker, men slik ble det ikke. Heldigvis betyr ikke det at den er lagt på hylla. I et intervju med Emergency Awesome (takk, Yahoo) sier Gunn at det jobbes med manuset, og at serien vil handle om hva Waller har holdt på med i hennes fravær, frem til Man of Tomorrow.

Hvis vi ikke har sett Peacemaker og de andre før da, kan vi forvente å se dem i Waller. Viola Davis forventes å vende tilbake som tittelkarakteren, som hun først spilte i Suicide Squad i 2016 og siden har spilt i oppfølgeren The Suicide Squad, Black Adam, Peacemaker, og Creature Commandos - og sannsynligvis vil fortsette å dukke opp nå og da, inkludert i sin egen serie.