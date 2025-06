James Gunn bekrefter at en ny Wonder Woman film er under utvikling

Pandemifilmen Wonder Woman 1984 var den siste spikeren i kista for Gal Gadot og amasonekvinnen fra Themiscyra, men de dårlige anmeldelsene og det faktum at filmen ble en stor økonomisk fiasko for DC, er ikke noe som plager James Gunn.

I et nytt intervju med Entertainment Weekly har DC-sjefen nå bekreftet at arbeidet med en ny Wonder Woman -film er påbegynt. Den vil være en del av den nye DC Universe og vil ikke ha noe å gjøre med HBO-serien Paradise Lost, som er "its own thing" ifølge Gunn selv.

"Vi jobber med Wonder Woman. Den skrives akkurat nå."

Som i tilfellet med Superman blir det en ny start for Wonder Woman, og det er ikke snakk om at Gadot skal spille rollen på nytt. Gunn var også opptatt av å understreke at Diana Prince er en svært viktig hjørnestein i det nye universet han prøver å bygge opp.

Hvem ønsker du å se i rollen som den neste Wonder Woman?