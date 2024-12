James Gunn bekrefter forsinkelsen av Batman 2

HQ

Fans av The Batman ble skuffet etter å ha hørt at oppfølgeren til suksessen fra 2022 har blitt forsinket til 2027. Som svar på spørsmål på sosiale medier bekreftet James Gunn forsinkelsen, men avkreftet spekulasjoner om at det skyldtes Robert Pattinsons timeplan. Ifølge Gunn er den virkelige årsaken til forsinkelsen at manuset til The Batman Part II fortsatt ikke er ferdig. Han understreket at det var bedre å ta seg den nødvendige tiden til å perfeksjonere manuset enn å haste det i produksjon bare for å overholde en deadline.

Gunn forklarte at så snart manuset er ferdig, vil filmen gå inn i en lang pre-produksjons- og innspillingsprosess. Fansen hadde spekulert i om Pattinsons involvering i Christopher Nolans The Odyssey kunne ha vært en faktor i forsinkelsen, men Gunn gjorde det klart at forsinkelsen utelukkende handler om at manuset er klart. Oppfølgeren, som følger opp den massive suksessen til den første filmen, er nå planlagt å ha premiere 1. oktober 2027.

Gleder du deg til å se Batman 2 når den endelig kommer på kino?