James Gunn bekrefter offisielt at Clayface ikke er død

Mange har håpet å se Clayface dukke opp som skurk i The Batman: Part II, og det ryktes også at han er med i Supermann-filmen som kommer senere i år. En ting er imidlertid sikkert, han vil dukke opp i sin egen film regissert av Mike Flanagan (Doctor Sleep, The Fall of the House of Usher), som vi tidligere har rapportert.

Men ... (advarsel for milde Creature Commandos spoilere) siden Creature Commandos er kanon og starten på den nye DC Universe, må du lure på om dette er mulig. Hvis du har sett serien, vet du at han muligens er død.

Da en DC-fan spurte DC-sjef James Gunn om saken på Bluesky, svarte Gunn at figuren - som den superskurken han er - faktisk ikke er død i det hele tatt. Han innrømmet imidlertid at han ikke er på topp for øyeblikket.

Og nå vet vi det. Dette betyr at han godt kan dukke opp i Superman, og Clayface filmen er ikke i fare.