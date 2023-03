James Gunn bekreftet som Superman: Legacy-regissør

Da James Gunn annonserte de første filmene og showene som vil være en del av det nye DC Universe ble vi fortalt at en ny Superman-film skulle starte det som heter Chapter 1: Gods and Monsters. En av grunnene til dette var at Gunn hadde skrevet den, og i det minste håpet å regissere filmen. Håpet har nå blitt virkelighet.

Gunn har gått på Twitter for å bekrefte at han faktisk skal regissere Superman: Legacy. Som om det ikke var nok til å få deg hypet fortsetter han med å si:

"Bare fordi jeg skriver noe betyr ikke det at jeg føler det i beina mine, visuelt og følelsesmessig nok til å bruke over to år på å regissere det, spesielt ikke noe av denne størrelsen. Men den lange og korte av det er, jeg elsker dette manuset, og jeg er utrolig spent når vi begynner denne reisen."

En spent Gunn som skal regissere en film som skal ha premiere på hans avdøde fars bursdag. Er det i det hele tatt en sjanse for at dette ikke blir bra? (Hvis du ser forbi det faktum at Henry Cavill ikke kommer tilbake som Superman)